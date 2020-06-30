В Красноярске на месяц перекрывают улицу Бограда
В центре Красноярска на месяц перекрывают улицу Бограда. Сквозного проезда для транспорта там не будет. Так что водителям стоит учесть эту информацию. Ограничения вступают в силу с сегодняшнего дня, 30 июня – с 11 часов. И продлятся до 20:00 до 25 июля.
С чем это связано, рассказали в пресс-службе администрации города. Дело в том, что возведение жилого комплекса на месте бывшего комбайнового завода (застройщик – УК «Сибиряк») идет полным ходом. К нему необходимо подвести сети водоснабжения и отопления. Что, собственно, и будет происходить в ближайший месяц.
Итак, конкретно:
- временно закрывается участок протяженностью 60 метров возле дома № 116 на улице Бограда.
Запрещено движение транспорта на участках:
- от улицы Робеспьера до дома № 116 по ул. Бограда;
- от улицы Профсоюзов до дома № 116 по ул. Бограда.
Там устанавливаются временные дорожные знаки «Движение запрещено».
ИСТОЧНИК KP.RU