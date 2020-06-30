В Красноярске на месяц перекрывают улицу Бограда

30 Июнь 2020 2020-06-30T06:25:13+03:00

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В центре Красноярска на месяц перекрывают улицу Бограда. Сквозного проезда для транспорта там не будет. Так что водителям стоит учесть эту информацию. Ограничения вступают в силу с сегодняшнего дня, 30 июня – с 11 часов. И продлятся до 20:00 до 25 июля.

С чем это связано, рассказали в пресс-службе администрации города. Дело в том, что возведение жилого комплекса на месте бывшего комбайнового завода (застройщик – УК «Сибиряк») идет полным ходом. К нему необходимо подвести сети водоснабжения и отопления. Что, собственно, и будет происходить в ближайший месяц.

Итак, конкретно:

- временно закрывается участок протяженностью 60 метров возле дома № 116 на улице Бограда.

Запрещено движение транспорта на участках:

- от улицы Робеспьера до дома № 116 по ул. Бограда;

- от улицы Профсоюзов до дома № 116 по ул. Бограда.

Там устанавливаются временные дорожные знаки «Движение запрещено».

ИСТОЧНИК KP.RU