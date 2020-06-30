30 Июнь 2020 2020-06-30T05:09:33+03:00

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В Красноярском крае взятых в семьи детей-сирот планируют обеспечить бесплатной одеждой и обувью. Соответствующий проект закона, предусматривающий дополнительную меру социальной поддержки, обсудили накануне депутаты Заксобрания края на заседании комитета по охране здоровья и социальной политике. Нужно обратить внимание, что речь идет о выпускниках дома-ребенка, где сироты воспитываются от рождения до четырех лет. Именно такие дети будут обеспечиваться бесплатным комплектом одежды и обуви.

По словам министра здравоохранения края Бориса Немика, в семьи (усыновляются или берутся под опеку) из краевых домов ребенка уходят 239 детей. Стоимость комплекта одежды и обуви для них в настоящий момент составляет 5 134 рубля в летний период, 9 334 рубля и 12 939 рубля в весенний и зимний период соответственно. Средства в краевом бюджете на обеспечение данной категории детей бесплатным комплектом одежды и обуви предусмотрены. Поэтому реализация данной меры поддержки не потребует дополнительных расходов.

ИСТОЧНИК KP.RU