На север Красноярского края перебросили 1000 лесных пожарных

30 Июнь 2020 2020-06-30T03:58:06+03:00

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На север Красноярского края перебросили 1000 человек и 130 единиц техники. Напомним, там ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с высокой пожарной опасностью. В ближайшие дни планируется привлечь специалистов ФБУ «Авиалесоохрана» для проведения искусственного вызывания осадков и взрывных работ для тушения возгораний в труднодоступных территориях.

Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, в семи муниципальных образованиях действуют 85 лесных пожаров на площади 31,6 тысяч гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. Большая часть возгораний зафиксирована в отдаленных труднодоступных территориях.

Отметим, пожароопасный сезон в лесах на территории края начался в третьей декаде марта. Пик горимости пришелся на третью декаду апреля. Благодаря оперативному развертыванию сил и средств, привлечению федерального резерва удалось не допустить огонь в населенные пункты и на объекты экономики. Основной причиной лесных пожаров стал переход огня с граничащих с лесом территорий. Установлено 122 виновных в возникновении лесных пожаров, возбуждено семь уголовных дел.

КОНКРЕТНО

Если вы стали очевидцем пожара, не оставайтесь безучастными. Как можно быстрее, сообщите о возгорании по номеру 101 или по телефону «горячей линии» по борьбе с поджогами и пожарами - 8(391)266-12-56.

ИСТОЧНИК KP.RU