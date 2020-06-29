В лесах на севере Красноярского края введен режим ЧС

29 Июнь 2020 2020-06-29T07:01:09+03:00

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В лесах на севере Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

На этих территориях уже которую неделю стоит сухая, жаркая и ветреная погода. Соответственно, повышена вероятность возгорания, объявлен высокий класс пожарной опасности.

Чтобы предупредить пожары, а в случае необходимости оперативнее реагировать на возникшие сложные ситуации, в Эвенкийском и Мотыгинском районах введен режим ЧС в лесах. Это подразумевает ограничение доступа в тайгу людей и машин.

Спасатели призывают: хотя бы на время откажитесь от походов в лес! А также будьте осторожными при обращении с огнем.

КОНКРЕТНО

Если вы стали очевидцем пожара, не оставайтесь безучастными. Как можно быстрее, сообщите о возгорании по номеру 101 или по телефону «горячей линии» по борьбе с поджогами и пожарами - 8(391)266-12-56.

ИСТОЧНИК KP.RU