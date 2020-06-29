Тюрьма для Барсика: рыжего кота на двое суток бросили в машине в Красноярске

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:17:39+03:00

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Рыжий кот тоскливо смотрит из белой иномарки. В салоне он совсем один. Вот уже второй день сидит в машине, рассказали в группе «Наш микрорайон Солнечный» Красноярска.

- Все это происходит на улице 60 лет образования СССР, 19, напротив магазина «Автострада», - пишут очевидцы. - Кто-нибудь знает, чья машина? Жалко животное, в жару задохнется. Если хозяину не нужен, пусть отдает. Найдутся те, кто заберет. К машине, когда подходишь, начинает ластиться и тереться о панель, видно, что ласковый.

Этот пост вызвал бурные обсуждения. Большинство сошлись во мнении, что хозяин – живодер. Скоро обещают жару в плюс 30, а на солнцепеке животное точно погибнет, рассуждали пользователи. Кто-то собирался вызвать полицию.

Впрочем, скоро откликнулся знакомый с ситуацией человек, местная жительница Галина. Она уверила: у кота в машине есть вода, еда и лоток. И полиция якобы в курсе. Но почему животное посадили в авто, так и не ответила. Намекнула только, что хозяевам кот стал не нужен, а она подобрала его с улицы.

Тем временем нашлись люди, которые готовы приютить рыжика. Главное теперь, чтобы его выпустили и отдали.

ИСТОЧНИК KP.RU