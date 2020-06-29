2020-06-29T15:04:31+03:00
Общество

На Маерчака в Красноярске закрыли «Перцы» и открыли KFC

Рассказываем подробности
Ася ЖУКОВА
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На Маерчака в Красноярске закрыли «Перцы» и открыли KFC. Фото: Перцы на Маерчака, группа в соцсетях.На Маерчака в Красноярске закрыли «Перцы» и открыли KFC. Фото: Перцы на Маерчака, группа в соцсетях.
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На улице Маерчака,8 в Красноярске закрылся ресторан «Перцы» холдинга Bellini Group. Причина – кризис из-за пандемии коронавируса. Популярный у красноярцев филиал, увы, стал нерентабелен, его не спасла даже доставка. Заведение были вынуждены закрыть, как и ряд других.

- Сейчас не самые лучшие времена для общепита, - обсуждают в соцсетях. - Предприниматели очень стараются, крутятся, как могут. Но выжить удается не всем заведениям.

Между тем ближе к остановке «Космос» - на Маерчака,22 – открывается новая точка. Это ресторан фастфуда KFC.

Напомним, по данным оперативного штаба на 14 часов 29 июня 2020 года, число зараженных коронавирусом в Красноярске и крае достигло 8760. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 141 человека, 122 из них в Красноярске. За весь период пандемии врачи вылечили 3639 пациентов, погибли 115.

ИСТОЧНИК KP.RU

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