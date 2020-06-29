Пропавший в тайге мужчина с тату «Остановите Землю» через неделю вышел к людям

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:38:57+03:00

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Заблудившийся в тайге мужчина с татуировкой «Остановите Землю» почти через неделю вышел к людям. О том, что 39-летний Денис Кружанов найден живым, сообщили в паблике «Поиск пропавших детей – Абакан».

С датами пока неразбериха. Волонтеры говорят: мужчина блуждал по лесу 6 дней, почти неделю. Между тем о его исчезновении объявили еще 14 июня. Были сведения, что в этот день Денис уехал на работу в район лесного массива Инского лесничества. С тех пор о нем ничего не было известно.

Но как бы то ни было, главное: человек обнаружен и скоро вернется домой.

- Мы выехали на его поиски в воскресенье, 28 июня, - делятся представители группы «Поиск пропавших детей – Абакан». - Начали с точки входа – та, где остались вещи пропавшего. Прошли по обе стороны леса, проехали все дороги ,просмотрели трассу, работали на отклик, проработали ближайшие деревни с учетом того, что он мог там выйти через лес. Время близилось к 10 вечера, стало темно, и тут долгожданный звонок от полиции: наш пропавший вышел на ЖД станцию. Возможно, когда мы его кричали, шел на эхо и вышел. Денис блуждал в лесу шесть суток. Пил воду из лужи и ел только ягоду.

ИСТОЧНИК KP.RU