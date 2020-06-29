2020-06-29T12:09:53+03:00
Общество

Новый прокурор Красноярского края вступил в должность

Это Роман Тютюник
Ася ЖУКОВА
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Новый прокурор Красноярского края вступил в должность. Фото: пресс-служба ЗС Красноярского края.Новый прокурор Красноярского края вступил в должность. Фото: пресс-служба ЗС Красноярского края.
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В Красноярском крае вступил в должность новый прокурор Роман Тютюник.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, сегодня, 29 июня, во время рабочей поездки замгенпрокурора России Николай Шишкин представил его главе региона Александру Уссу, председателю Заксобрания Дмитрию Свиридову, а также руководителям и коллективу. Стороны выразили готовность к сотрудничеству и обсудили самые актуальные проблемы края.

СПРАВКА «КП»

Роман Тютюник родился в 1977 году. Окончил Тюменский государственный университет, после чего служил в надзорном ведомстве. Прошел путь от рядового следователя до первого заместителя прокурора Тюменской области. В 2018-2020-м годах стоял во главе прокуратуры Калмыкии. Затем указом президента России от 11 июня 2020 года назначен прокурором Красноярского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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