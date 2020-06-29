В Дивногорске школьник на мопеде сбил 3-летнюю девочку

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:49:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Дивногорске Красноярского края 15-летний школьник на мопеде сбил девочку, которой три года. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГИБДД России по региону.

ДТП случилось в воскресенье вечером, 28 июня, в одном из садовых обществ. Подросток с пассажиром-сверстником на мопеде допустил наезд на девочку, идущую вместе с отцом. В результате ребенок получил травмы. Кроме того, при падении пострадал пассажир. Он, как и водитель, был без шлема.

Позже выяснилось, парень взял мопед у друга, чтобы покататься. Однако не справился с управлением. Теперь его родителей накажут за «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

- Чтобы сесть за руль мопеда, необходимо пройти обучение в автошколе, а впоследствии сдать экзамен, - напоминают сотрудники ГИБДД. - Водительское удостоверение на управление мопедом можно получить только с 16 лет.

А за передачу машины или мопеда человеку без прав, кстати, могут выписать штраф - 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU