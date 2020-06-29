2020-06-29T10:27:55+03:00
Общество

Павильоны без спиртного

В Красноярске провели рейд по борьбе с незаконной торговлей алкогольной продукцией
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Согласно действующему законодательству, торговля алкоголем в павильонах (временных сооружениях) запрещена, но это не останавливает их владельцев от продажи из-под полы. Да и, к сожалению, спрос на такой вид торговли не уменьшается, а спрос всегда рождает предложение.

Администрация Красноярска, совместно с правоохранительными органами и представителями общественности регулярно проводит целенаправленную работу по выявлению объектов и их демонтажу, в связи с нелегальной торговлей алкогольной продукцией. Так, в прошлом году по этой причине было демонтирован 81 павильон. С начала этого года по решению суда за незаконную реализацию алкогольной продукции уже демонтировано 52 павильона, в планах демонтировать еще 26:

- Обычно, в ходе таких рейдов мы, совместно с сотрудниками полиции делаем контрольные закупки и принимаем меры, - комментирует Геннадий Гартман, руководитель администрации Октябрьского района. – Готовим документы по расторжению договора и сноса таких объектов.

Однако не всегда навести порядок в районе получается быстро:

- Еслипавильон находится на придомовой территории и работает в рамках договора с собственниками многоквартирных домов процедура сложнее,- поясняет главный специалист департамента общественной безопасности Никита Маслеников. - Мы подаем иски в суд и направляем письма в управляющие компании. Руководство, как правило, понимает всю общественную опасность продажи нелегального спиртного и расторгает контракты с предпринимателями-нарушителями.

Сотрудники полиции просят сообщать о фактах незаконной реализации алкоголя на горячую линию «Стоп, алкоголь» по круглосуточным телефонным номерам: 8-908-012-15-71 (WhatsApp и Viber) и 8-902-969-09-28 (телефонные звонки).

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