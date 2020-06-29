2020-06-29T08:58:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В «Кванте» и «Эвересте» закрыли несколько отделов-нарушителей

Как выяснилось, возобновлять работу им разрешено не было
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
В «Кванте» и «Эвересте» закрыли несколько отделов-нарушителей.В «Кванте» и «Эвересте» закрыли несколько отделов-нарушителей.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В красноярских торговых центрах «Квант» и «Эверест» закрыли несколько отделов. Как оказалось, они возобновили работу, несмотря на запреты, сообщили в пресс-службе администрации города.

… В Центральном районе Красноярска продолжаются проверки магазинов – на соблюдение противовирусных мер. 90% из работающих сейчас 117 точек не допускают никаких нарушений. На входах есть санитайзеры и одноразовые маски, сотрудники измеряют температуру, следят за выдерживанием социальной дистанции.

Особое внимание уделили торговым центрам. Там разрешили открыться только некоторым отделам. Однако проверка «Кванта» и «Эвереста» показала: несколько торговых точек запустились без разрешения. С их владельцами провели беседы, отделы опять закрыли.

«Организации нашего района постепенно адаптируются к новым условиям: работают навынос или выдают заказы, сделанные через интернет,- отметил глава администрации Центрального района Вадим Войцеховский. – Ситуация с коронавирусом остается сложной, снимать ограничения сейчас слишком рискованно».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самые активные: Тува показала лучшую явку в Сибири за три дня голосования по Конституции
Tele2 запускает тариф для геймеров
На Красноярском море топит пляжи
В «Кванте» и «Эвересте» закрыли несколько отделов-нарушителей
ВТБ Лизинг поддержал более 1,3 тысяч клиентов во время пандемии
Красноярские садоводы могут получить гранты до 100 тысяч рублей
Автослесарь после ремонта сделал дубликат ключей и угнал машину красноярца
В лесах на севере Красноярского края введен режим ЧС
Вынесшему весь мак из магазина в Минусинске покупателю дали два года
Кот убил огромную змею в Красноярском крае
За выходные в Красноярском крае утонули трое детей
Трактор раздавил машину полиции под Норильском
В Красноярске и крае стали известны победители в розыгрыше машины и двух квартир в викторине по Конституции