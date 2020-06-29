29 Июнь 2020 2020-06-29T08:58:53+03:00

В «Кванте» и «Эвересте» закрыли несколько отделов-нарушителей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Как выяснилось, возобновлять работу им разрешено не было

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В красноярских торговых центрах «Квант» и «Эверест» закрыли несколько отделов. Как оказалось, они возобновили работу, несмотря на запреты, сообщили в пресс-службе администрации города.

… В Центральном районе Красноярска продолжаются проверки магазинов – на соблюдение противовирусных мер. 90% из работающих сейчас 117 точек не допускают никаких нарушений. На входах есть санитайзеры и одноразовые маски, сотрудники измеряют температуру, следят за выдерживанием социальной дистанции.

Особое внимание уделили торговым центрам. Там разрешили открыться только некоторым отделам. Однако проверка «Кванта» и «Эвереста» показала: несколько торговых точек запустились без разрешения. С их владельцами провели беседы, отделы опять закрыли.

«Организации нашего района постепенно адаптируются к новым условиям: работают навынос или выдают заказы, сделанные через интернет,- отметил глава администрации Центрального района Вадим Войцеховский. – Ситуация с коронавирусом остается сложной, снимать ограничения сейчас слишком рискованно».

ИСТОЧНИК KP.RU