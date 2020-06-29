Налоговая декларация за три минуты в Райффайзен Бизнес Онлайн

29 Июнь 2020 2020-06-29T08:21:40+03:00

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Количество пользователей онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка с марта 2020 года выросло на 70%. Популярность бесплатной бухгалтерии для малого бизнеса обусловлена простотой, доступностью всех необходимых для предпринимателей сервисов. Налоговая декларация формируется в интернет-банке Райффайзен Бизнес Онлайн автоматически, что позволяет подать ее за три минуты.

Для того, чтобы сформировать декларацию, пользователю достаточно проверить суммы дохода по каждому кварталу. Клиент может подписать ее квалифицированной электронной подписью, выпущенной в Райффайзен Бизнес Онлайн, и подать онлайн, без посещения налоговой.

Этапы формирования налоговой декларации в Райффайзен Бизнес Онлайн

«Мы надеемся, что использование этого сервиса помогает нашим клиентам в главном – экономит время на более важные задачи в их бизнесе», – заявил Максим Глазов, руководитель направления по цифровому малому бизнесу Райффайзенбанка.