Красноярские садоводы могут получить гранты до 100 тысяч рублей
Красноярским садоводам продолжают выдавать гранты до 100 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, уникальная программа поддержки реализуется у нас четвертый год. На этот раз ее общая сумма – 4 миллионов рублей.
Садоводческие товарищества края могут подать заявки на конкурс грантов до 24 июля 2020 года. Средства должны быть направлены на развитие: строительство или ремонт объектов водо-, электроснабжения или дорог.
«Это может быть покупка щебня или графия для отсыпки дорог, - перечисляет первый замминистра сельского хозяйства Александр Походин. – Или приобретение столбов, проводов – для обновления линий электропередач».
К сведению, за все время существования программы господдержку из бюджета края получили 72 некоммерческих объединения в 14 муниципальных образованиях.
КОНКРЕТНО
КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Некоммерческому объединению требуется обратиться в минсельхоз, там его включат в реестр. Для это необходимо решение общего собрания, участники которого за участие в конкурсе. В документе также должно быть указано наименование оборудования/стройматериалов, стоимость и сумма запрашиваемой суммы господдержки. Еще одно обязательное условие - отсутствие долгов по налогам, штрафам, сборам.
ИСТОЧНИК KP.RU