Красноярские садоводы могут получить гранты до 100 тысяч рублей

29 Июнь 2020 2020-06-29T07:56:07+03:00

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Красноярским садоводам продолжают выдавать гранты до 100 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, уникальная программа поддержки реализуется у нас четвертый год. На этот раз ее общая сумма – 4 миллионов рублей.

Садоводческие товарищества края могут подать заявки на конкурс грантов до 24 июля 2020 года. Средства должны быть направлены на развитие: строительство или ремонт объектов водо-, электроснабжения или дорог.

«Это может быть покупка щебня или графия для отсыпки дорог, - перечисляет первый замминистра сельского хозяйства Александр Походин. – Или приобретение столбов, проводов – для обновления линий электропередач».

К сведению, за все время существования программы господдержку из бюджета края получили 72 некоммерческих объединения в 14 муниципальных образованиях.

КОНКРЕТНО

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

Некоммерческому объединению требуется обратиться в минсельхоз, там его включат в реестр. Для это необходимо решение общего собрания, участники которого за участие в конкурсе. В документе также должно быть указано наименование оборудования/стройматериалов, стоимость и сумма запрашиваемой суммы господдержки. Еще одно обязательное условие - отсутствие долгов по налогам, штрафам, сборам.

ИСТОЧНИК KP.RU