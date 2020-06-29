2020-06-29T07:22:37+03:00
Происшествия

Автослесарь после ремонта сделал дубликат ключей и угнал машину красноярца

За это он пошел под суд
Ася ЖУКОВА
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Автослесарь после ремонта сделал дубликат ключей и угнал машину красноярца.Автослесарь после ремонта сделал дубликат ключей и угнал машину красноярца.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске сотрудник автосервиса отремонтировал автомобиль Huyndai SantaFe и… решил его угнать. Об этом случае рассказали в МУ МВД России «Красноярское».

Зимой текущего года в дежурную часть обратился мужчина. Пожаловался: со двора дома на улице Лебедевой кто-то угнал его машину стоимостью 700 тысяч рублей.

Вскоре сотрудники угрозыска выяснили: к угону может быть причастен автослесарь, который ремонтировал иномарку. 43-летний подозреваемый был задержан.

Через некоторое время сотрудник автосервиса признался: у него такая же машина, только в аварийном состоянии. Вот и решил украсть чужое авто, чтобы привести в порядок свое.

Угнанный Huyndai SantaFe поставил в гараже – в Свердловском районе. Но разобрать на запчасти не успел. Сейчас автомобиль вернули хозяину. А похититель пошел под суд, за «Кражу в крупном размере» получил полтора года, правда, условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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