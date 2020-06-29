2020-06-29T08:31:52+03:00
Происшествия

Вынесшему весь мак из магазина в Минусинске покупателю дали два года

Это больше трех с половиной килограммов [видео]
Ася ЖУКОВА
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Вынесшему весь мак из магазина в Минусинске покупателю дали два года.Вынесшему весь мак из магазина в Минусинске покупателю дали два года.
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В Минусинске Красноярского края пошел под суд покупатель, который заставил продавца отдать ему весь пищевой мак, который был в продаже. Это 18 упаковок, больше трех с половиной килограммов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Напомним, в марте в один из магазинов города явился мужчина в черной куртке. Угрожая продавцу предметом, похожим на оружие, потребовал пищевой мак. Испугавшись, женщина сложила в пакет все упаковки, после чего грабитель скрылся.

В Минусинске Красноярского края покупатель украл 18 упаковок мака.Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.! другой источник

- Полицейские со слов продавца составили ориентировку, - комментируют в пресс-службе краевого главка. – В течение двух часов грабитель был задержан, им оказался 43-летний местный житель. Против него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Недавно прошел суд, мужчине дали два года колонии общего режима.

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В дорогу в этот раз позвало не письмо, а заметка в оппозиционной газете. Там рассказывалось о том, что в Воронеже уже пять лет мучают владельцев маленького семейного кафе: возбудили против них уголовное дело по статье «наркоторговля», унижают, травят. Прокурор говорит подсудимым: «Купите себе веночек», - то есть намекает, что несчастным пора ползти на кладбище, судья довольно хмыкает. Отец семейства томится в СИЗО, дочь вышла под залог... И все это за простые пирожки с маком, которые продавались в кафе. Ну и за отказ платить деньги Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков, то есть идти «под крышу» к ФСКН... (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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