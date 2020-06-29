За выходные в Красноярском крае утонули трое детей

29 Июнь 2020 2020-06-29T05:19:06+03:00

Изменить размер текста: A A

За прошедшие выходные в водоемах Красноярского края утонули трое детей. Об этом сообщили в Центре ГО и ЧС по региону.

16-летний подросток утонул в озере Синька Назаровского района, мальчик 14 лет – в пруду Уяра и 9-летний - на реке Сереж, тоже в Назаровском районе.

Впрочем, на воде гибнут не только дети. В районе Атаманово волной перевернуло резиновую лодку с двумя людьми. Один сумел выплыть, другой нет.

На Красноярском водохранилище пришлось спасать двоих. В заливе Аешка одного туриста на гидроцикле стало сносило ветром на скалы. У другого сломался двигатель на лодке. Благо обоих удалось вовремя эвакуировать на берег.

- Как детям, так и взрослым нужно помнить о правилах безопасности на воде, - подчеркивают представители Центра ГО и ЧС. – И, конечно, соблюдать их.

ИСТОЧНИК KP.RU