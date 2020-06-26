Красноярские стоматологии возвращаются к плановому приему

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:58:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Стоматологии Красноярска, взрослые и детские, возвращаются к плановому приему. Как сообщили в пресс-службе минздрава, переход будет поэтапным.

Напомним, из-за пандемии коронавируса до сих пор стоматологии оказывали только неотложную помощь. Других пациентов просили отнестись к происходящему с пониманием – подождать, пока ситуация будет не такой острой. И вот сегодня, 26 июня, стало известно: в минздраве приняли решение о постепенном переходе к плановому приему:

- пациентов будут принимать в отдельных кабинетах. Весь персонал использует средства индивидуальной защиты.

- постепенно в работу вводятся врачи-ортопеды. В приоритете – пациенты, которые продолжают лечение.

- пациентами будут строго соблюдаться правила личной гигиены (использование масок и антисептиков), социальной дистанции.

- в учреждении контролируется соблюдение противоэпидемического режима (термометрия на входе, санобработка после каждого пациента в течение 30 минут, отстранение сотрудников с признаками ОРВИ).

ИСТОЧНИК KP.RU