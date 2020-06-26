2020-06-26T05:15:54+03:00
Происшествия

На Абаканской протоке в Красноярске утонул мужчина

Пока тело еще не подняли
Ася ЖУКОВА
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На Абаканской протоке в Красноярске утонул мужчина.На Абаканской протоке в Красноярске утонул мужчина.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На Абаканской протоке в Красноярске утонул мужчина. Как сообщили в сводке КГКУ «Спасатель», трагедия произошла накануне, 25 июня.

Стояла жара, человек решил искупаться, полез в воду. Однако там с ним что-то случилось. Выбраться обратно на берег мужчина не сумел. Сейчас его тело ищут спасатели.

К сведению, в Красноярске и крае готовятся к открытию несколько пляжей. Они уже могут принимать отдыхающих, но ждут разрешения работать от властей.

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Тот самый случай, когда оказываешься в нужном месте в нужное время. В Красноярске студент-третьекурсник Академии МЧС Никита Голубев голыми руками, без каких-нибудь спецсредств, смог реанимировать тонувшую 11-летнюю школьницу.

Все случилось 17 мая у микрорайона «Белые росы» - на Абаканской протоке Енисея. Сюда, на пляж, часто приходят отдохнуть жители соседних домов. Даже сейчас, несмотря на режим полной самоизоляции, объявленный в крае. На улице – аномальная жара, под +30. Многие не могут удержаться, лезут в воду, чтобы хоть немного охладиться.

В тот вечер 11-летняя Соня* гуляла с подругами. О том, что собирается на пляж, дома не предупредила. Кто же тогда отпустит. Девчонки возились у воды. И тут произошло неожиданное (что именно, точно неизвестно): может, девочка оступилась, может, свело ногу. Одно мгновение – и ее понесло течением (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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