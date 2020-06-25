В Красноярске нашли самую большую из выставленных на продажу квартир Сибири: 800 квадратов за 50 миллионов

25 Июнь 2020 2020-06-25T17:16:09+03:00

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В Красноярске нашли самую большую из выставленных на продажу квартир Сибири. Рейтинг составлен компанией «Циан». Находится элитная недвижимость в доме на улице Перенсона, 1. Трехуровневый пентхаус с видом на Енисей, Театральную площадь и Коммунальный мост. Сюда даже можно попасть на отдельном лифте с отдельным входом со двора. Что и сказать – 796 квадратных метров за 50 миллионов рублей. Правда, стоимость квадратного метра не так велика – чуть 62,8 тысячи рублей.

Второе и третье место разделили квартиры в Омске и Иркутске – по 410 квадратных метра. Хотя омичи продают свою недвижимость за 41 миллион, а иркутяне – за 15 миллионов рублей. На четвертом месте – пентхаус с открытой террасой в Новосибирске на 350 квадратов за 80 миллионов рублей (в цене они оказались сибирскими чемпионами). А замыкает пятерку лидеров квартира с дорогой отделкой в классическом стиле в Томске – 310,4 квадрата за 28 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU