2020-06-25T17:16:09+03:00
Общество

В Красноярске нашли самую большую из выставленных на продажу квартир Сибири: 800 квадратов за 50 миллионов

Трехуровневый пентхаус с видом на Коммунальный мост
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске нашли самую большую из выставленных на продажу квартир Сибири. Фото: официальный сайт "ЦИАН"В Красноярске нашли самую большую из выставленных на продажу квартир Сибири. Фото: официальный сайт "ЦИАН"
Изменить размер текста:

В Красноярске нашли самую большую из выставленных на продажу квартир Сибири. Рейтинг составлен компанией «Циан». Находится элитная недвижимость в доме на улице Перенсона, 1. Трехуровневый пентхаус с видом на Енисей, Театральную площадь и Коммунальный мост. Сюда даже можно попасть на отдельном лифте с отдельным входом со двора. Что и сказать – 796 квадратных метров за 50 миллионов рублей. Правда, стоимость квадратного метра не так велика – чуть 62,8 тысячи рублей.

Второе и третье место разделили квартиры в Омске и Иркутске – по 410 квадратных метра. Хотя омичи продают свою недвижимость за 41 миллион, а иркутяне – за 15 миллионов рублей. На четвертом месте – пентхаус с открытой террасой в Новосибирске на 350 квадратов за 80 миллионов рублей (в цене они оказались сибирскими чемпионами). А замыкает пятерку лидеров квартира с дорогой отделкой в классическом стиле в Томске – 310,4 квадрата за 28 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске нашли самую большую из выставленных на продажу квартир Сибири: 800 квадратов за 50 миллионов
В Туве военные грузовики устроят гонки с преследованием
Житель Хакасии утопил ревнивую сожительницу в ванне и вывез тело на свалку
В Красноярске мошенники требуют поверить счетчики и грозят большими тарифами
Какой штраф ждет за езду на электросамокате без водительских прав в Красноярске
Красноярские рынки проверили на соблюдение противовирусных мер
У «Избушки Святогора» в Татышев-парке появился хозяин
ВТБ запустил сервис удаленного открытия расчетного счета для бизнеса
Что грозит мужчине, стрелявшему из пистолета утром на 9 Мая в Красноярске
Житель Красноярского края угнал снегоход со штрафстоянки, чтобы покуражиться перед инспектором ГИДДД
Если бы ни кресло: в жуткой аварии в центре Минусинска чудом уцелел 2-летний малыш
Следить за качеством воды начнут в онлайн-режиме
В Красноярском крае пожилой водитель сбил за зебре мать с двумя детьми
Жителям Красноярского края за работу задолжали почти 96 миллионов рублей
У красноярских врачей удержали налог из выплат за работу с больными коронавирусом
111 миллионов рублей потратят на реконструкцию кладбища Бадалык в Красноярске
В Красноярске рано утром неизвестный мужчина устроил стрельбу
В Красноярском крае задержали лже-целительниц, выманивших у пенсионерки 210 тысяч рублей
На «Красноярских столбах» ребенок разбил голову
Умерла депутат Горсовета Красноярска Елена Курамшина
В Красноярске на Четвертом мосту мотополицейские с сиренами преследовали электросамокат