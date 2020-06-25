2020-06-25T14:38:41+03:00
Общество

У «Избушки Святогора» в Татышев-парке появился хозяин

Комплекс деревянных сооружений «Избушка Святогора», построенный ассоциацией «Русский лес», передан в собственность городу
Екатерина ПЕРЫШКИНА
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Объекты были построены ассоциацией «Русский лес» во время проведения Всемирной Универсиады - 2019Объекты были построены ассоциацией «Русский лес» во время проведения Всемирной Универсиады - 2019Фото: Мария ЛЕНЦ
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Деревянные сооружения безвозмездно переданы в муниципальную собственность города Красноярска. Объекты были построены ассоциацией «Русский лес» во время проведения Всемирной Универсиады - 2019. Все сооружения сделаны в единственном экземпляре из кедра по старорусской технологии. Возраст деревьев – около 200 лет. Комплекс включает в себя входную арку, дом Святогора, навес-кузню и сцену. Сцена, кстати особенно популярна – на ней регулярно проходят репетиции творческих коллективов и бесплатные занятия йогой.

- Сегодня эти прекрасные сооружения приобрели своих хозяев, в лице МАУ «Центр реализации социальных проектов», - прокомментировал глава Советского района Дмитрий Дмитриев. – Комплекс построен благодаря нашему партнерству с компанией «Русский лес». В изготовлении участвовали победители конкурса «Сибирский лесоруб», поэтому это получились настоящие произведения искусства. И как любые шедевры, они должны быть в надежных руках. Потому что если за произведениями искусства как следует не следить и не ухаживать, они через несколько лет, либо разрушатся, либо превратятся в никому ненужный хлам. А сейчас они еще долго будут приносить радость нам с вами.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Как комплекс будет функционировать в перспективе, останется ли он на привычном месте или «переедет» — пока обсуждается. Все сооружения сейчас находятся в западной части Татышев-парка и очень хорошо вписываются в окружающий ландшафт.

КСТАТИ

Национальная ассоциация лесопромышленников «Русский лес» поддерживает проекты, направленные на развитие социальной инфраструктуры и общественных пространств города. Компания принимает активное участие в строительстве парка в Солнечном и планирует построить в нём «Визит-центр».

ИСТОЧНИК KP.RU

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