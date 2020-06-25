Что грозит мужчине, стрелявшему из пистолета утром на 9 Мая в Красноярске

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:58:08+03:00

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Утром 25 июня 2020 года в социальных сетях «завирусился» ролик, на котором мужчина с безразличным видом несколько раз стреляет в воздух из пистолета. Пользователи отметили, что у мужчины очень грустный вид.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="608" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/786971" frameborder="0"></iframe> Красноярск, мужчина во дворе стреляет. Видео Сводка24. instagram.com.

Как выяснилось позже, в полицию поступило обращение от жителей дома на улице 9 Мая, где и происходила стрельба. Мужчину быстро нашли. Стрелку 36-лет, а пистолет, из которого он стрелял, охолощенный. Дома у него изъяли реплику пистолета "Макарова" и 51 холостой патрон к нему.

- У меня просто нервы... У меня жена в реанимации... у меня двое детей. Пистолет просто взял с собой и все. Просто в воздух стрельнул. Понимаю, что нарушил режим и побеспокоил соседей, - так объяснил свой поступок мужчина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/787045" frameborder="0"></iframe> Полиция задержала стрелявшего из пистолета мужчину.

В отношении стрелка в полиции составили административный протокол по части 3 статьи "Стрельба из оружия в населенных пунктах", и теперь ему грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов, не смотря на то, что пистолет охолощенный.

ИСТОЧНИК KP.RU