Что грозит мужчине, стрелявшему из пистолета утром на 9 Мая в Красноярске
Утром 25 июня 2020 года в социальных сетях «завирусился» ролик, на котором мужчина с безразличным видом несколько раз стреляет в воздух из пистолета. Пользователи отметили, что у мужчины очень грустный вид.
Красноярск, мужчина во дворе стреляет. Видео Сводка24. instagram.com.
Как выяснилось позже, в полицию поступило обращение от жителей дома на улице 9 Мая, где и происходила стрельба. Мужчину быстро нашли. Стрелку 36-лет, а пистолет, из которого он стрелял, охолощенный. Дома у него изъяли реплику пистолета "Макарова" и 51 холостой патрон к нему.
- У меня просто нервы... У меня жена в реанимации... у меня двое детей. Пистолет просто взял с собой и все. Просто в воздух стрельнул. Понимаю, что нарушил режим и побеспокоил соседей, - так объяснил свой поступок мужчина.
Полиция задержала стрелявшего из пистолета мужчину.
В отношении стрелка в полиции составили административный протокол по части 3 статьи "Стрельба из оружия в населенных пунктах", и теперь ему грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов, не смотря на то, что пистолет охолощенный.
ИСТОЧНИК KP.RU