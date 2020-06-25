2020-06-25T04:27:27+03:00
Общество

На север Красноярского края перебросили более 300 лесных пожарных

Для быстрого реагирования
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На север Красноярского края перебросили более 300 лесных пожарных. Фото: Виктор ЧавайнНа север Красноярского края перебросили более 300 лесных пожарных. Фото: Виктор Чавайн
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На север Красноярского края – в ангарскую группу районов – перебросили с юга края более 300 пожарных. Там усиливается группировка сил и средств для оперативного реагирования на возникающие очаги возгораний в лесах. Сейчас там как раз установилась сухая и жаркая погода, без осадков, на ближайшие дни прогнозируется высокий класс пожарной опасности.

- По прогнозам синоптиков, на севере края возможно осложнение лесопожарной обстановки из-за высоких температур и грозовой активности. Чтобы оперативно реагировать на огненные угрозы, возникающие чаще всего в труднодоступных территориях, мы заранее передислоцировали бойцов лесного спецназа в ангарскую группу районов края. Тушение возгораний лесные огнеборцы в основном проводят вручную: прокладывают минерализованные полосы, устраняют захламленность. Основная задача – остановить распространение огня. Там, где есть возможность, к очагам возгораний доставляют тяжелую технику, – рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства края Алексей Большаков.

Согласно классам пожарной опасности в районах ежедневно проводится наземное и авиационное патрулирование. При обнаружении возгораний лесные пожарные сразу же начинают тушить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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