В Красноярске на 10 тысяч рублей оштрафовали организатора закрытой вечеринки в разгар коронавируса

23 Июнь 2020 2020-06-23T18:08:56+03:00

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В Красноярске на 10 тысяч рублей оштрафовали организатора тайной вечеринки – за нарушение режима самоизоляции. Торжество имело место быть 22 мая этого года в баре «SamoBar and Morsel», рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.

Житель города решил отметить день своего рождения с размахом и устроил все так, чтобы в названное учреждение в назначенный час запустили его и 12 гостей. Компания развлекалась по полной. И, возможно, никто бы не узнал об этом, если бы гости не стали выкладывать в соцсети фотографии и видео с закрытой вечеринки. Когда на следующий день спохватились и стали удалять компрометирующий контент – уже был поздно: информация была в работе у полиции.

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Коктейли – бокал за бокалом, тарелки с закусками, музыка гремит из динамиков, ведущий сыплет шутками, чтобы развеселить гостей. Девушки парами или в одиночку делают на камеру «уточки» и шлют воздушные поцелуи. В полутемном зале десяток – другой посетителей усиленно делают вид, что им чертовски весело. «У нас супертусовка» - говорит одна из участниц в камеру (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU