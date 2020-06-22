Врач и медсестра из Красноярска получили правительственные награды за борьбу с коронавирусом

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:46:51+03:00

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Два медицинских работника из Красноярска получили правительственные награды за особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19). Заведующий приемным отделением Красноярской краевой больницы Максим Сергеевич Суворов удостоен Ордена Николая Пирогова. Он был в числе тех, кто лечил заболевших вахтовиков в поселке Еруда в Северо-Енисейском районе, пробыл там больше месяца.

Старшая медицинская сестра приемного покоя БСМП Марина Владимировна Панченко получила медаль Луки Крымского, она отработала во второй смене инфекционного госпиталя. Соответствующий указ о награждении подписал накануне, 21 июня Президент России Владимир Путин. Сам документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Пару слов о наградах: они были учреждены 19 июня 2020 года для поощрения медицинских работников за заслуги на профессиональном поприще.

ИСТОЧНИК KP.RU