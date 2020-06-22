2020-06-22T04:49:21+03:00
Общество

В центре Красноярска в честь медиков назовут сквер

Такое предложение сделал глава города
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В центре Красноярска в честь медиков назовут сквер. Фото: "Инстаграм" Сергея ЕреминаВ центре Красноярска в честь медиков назовут сквер. Фото: "Инстаграм" Сергея Еремина
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В центре Красноярска в честь медиков назовут сквер. Такое предложение сделал глава города Сергей Еремин. Какой именно, пока решается. Один из вариантов – уютный, камерный скверик на перекрестке улицы Парижской Коммуны и проспекта Мира.

«Считаю, что именно в «сердце» города должно быть такое место, посвящённое людям, которые многим жертвуют ради других» - написал Сергей Еремин в своем «Инстаграме» и попросил оставлять свои предложения в комментариях.

Имя скверу дадут уже в этом году. Затем там планируют установить скульптурную композицию, посвящённую медицинским работникам..

Добавим, что накануне, в третье воскресенье июня медицинские работники отметили свой профессиональный праздник. Согласно статистике, к крае медицинскую помощь оказывают 197 учреждений здравоохранения, в них работают более 10,7 тысяч врачей, более 21,1 тысячи средних медицинских работников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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