В Красноярском крае медицинские работники принимают поздравления с профессиональным праздником

Ежегодно в третье воскресенье июня в России медицинские работники принимают поздравления с профессиональным праздником. В сегодняшней реальности сказать «спасибо» героям в белых халатах, которые ежедневно спасают наши жизни, хочет каждый в двойном размере. Ведь именно они ведут борьбу не на жизнь, а на смерть с коронавирусной инфекцией. В соцсетях люди делятся историями о тех, кто спасал их сутки напролет, работая на пределе своих возможностей.

Работа такая - жизнь и здоровье спасатьФото: Мария ЛЕНЦ

Согласитесь, помимо этого, у каждого из нас есть, за что персонально поблагодарить представителей медицины.

«С праздником - с Днем Медика! Пусть каждый день дарит улыбки благодарности пациентов, приятные сюрпризы от любимых, радостные новости и невероятные силы для свершения всех планов! Ну, а мы постараемся… поменьше болеть».

«…последняя встреча с докторами подарила мне младшую дочь… спасибо Вам доктора!».

«Героизм медиков трудно переоценить. Вы - лучшие представители человечества, самые самоотверженные, самые гуманные, настоящие, мужественные. Спасибо! Берегите себя, пожалуйста! Низкий поклон».

Врачи сейчас на передовой борьбы с COVID-19Фото: Мария ЛЕНЦ

«В этой больнице (прим. Ред - 20-я больница) в 1996 году блестяще сделали операцию моей младшей дочери... спасибо огромное!».

«Спасибо волшебникам из больницы №4 в Красноярске. Благодаря вам на свет появилась моя такая долгожданная дочка!».

«Мой сын-хирург сейчас на дежурстве, при исполнении… всем его коллегам здоровья и удачи!»

А вот что сказала докторам и медсестрам 90-летняя пациентка инфекционного госпиталя краевой больницы Евдокия Ильинична, которую 17 дней лечили от коронавирусной инфекции:

Благодаря врачам и медсестрам Евдокия Ильинична смогла побороть опасную болезнь Фото: medgorod.ru

«Спасибо большое вам, что вы так хорошо лечите и вылечиваете людей! Мы очень благодарны вам! Дай вам Бог здоровья на долгие годы!».

Расскажем еще один из случаев медицинской практики.

В прошлом году любимый отец и дедушка в одном лице (свое имя он не хочет называть из скромности), попал в Красноярскую межрайонную клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Н.С.Карповича. Мужчина мог остаться инвалидом, ему грозила ампутация ноги. К счастью, все закончилось благополучно. Все благодаря знаниям и опыту специалистов сразу нескольких отделений.

Все риски, вся ответственность за сложность ситуации и жизнь пациента легла огромным грузом на заведующем 3-й хирургии Сергее Маслове. Сосудистый хирург Сергей Кулагин назначил лечение. Врачи эндокринного отделения нормализовали и стабилизировали уровень сахара в крови. Врачи малоинвазивной хирургии под руководством Алексея Кузнецова провели высокотехнологичную манипуляцию по европейским стандартам, что привело к улучшению кровоснабжения ноги.

Общими усилиями пациента удалось поставить на ногиФото: Мария ЛЕНЦ

В отделении физиотерапии, которым руководит Сифоркина Людмила, постоянно и на высоком уровне проводили стимулирующую и поддерживающую терапию. В отделе обеспечения лекарственными препаратами (а работает там Светлана Щуковская) тщательно подбирали лекарственные средства, отслеживали возможность комбинаций, при необходимости заменяли.

В итоге из больницы выписался мужчина с ворохом рекомендаций, но на своих ногах. Его родственники не знали, как и благодарить команду врачей:

«…Такая координация работы высококлассными профессионалами возможна при грамотном руководстве. Чувствуется, что во главе больницы находятся современные руководители, владеющие передовыми технологиями управления!…»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="224" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/786174" frameborder="0"></iframe> Клип для врачей.Красноярская БСМП

Внук пациента Евгений Андрианов в День медицинского работника исполнил песню, которую посвятил врачам, которые ежедневно спасают жизнь и здоровье людей. Ну и отдельная благодарность, конечно, всем тем, кто участвовал в спасении его дедушки.

Добавим, что в преддверии Дня медицинского работника многие творческие люди посвятили медицинским работникам свои выступления.

С профессиональным праздником коллектив БСМП поздравили артисты Музыкального театра. Артисты исполнили любимые и давно знакомые песни перед главным корпусом и возле инфекционного госпиталя.

Концерт для сотрудников БСМП Фото: bsmp.sibmedport.ru

Красноярская краевая филармония приготовила в подарок клип. Знаменитую «Увертюру» Исаака Дунаевского из кинофильма «Дети капитана Гранта» музыканты записали в режиме самоизоляции.

- Все, в том числе и мы артисты, устали от ограничительных мер, от вынужденной самоизоляции, - пояснили они свой порыв. - Но тяжелее всего приходится медицинским работникам - они сейчас на передовой, спасают человеческие жизни.

Музыканты дистанционно записали клип Фото: medgorod.ru

Для сотрудников Красноярской краевой клинической больницы Общероссийский народный фронт организовал музыкальный концерт. У жилых корпусов медучреждения, где отдыхают медики, работающие в «красной зоне», красноярская кавер-группа «Jagger» исполнила известные танцевальные хиты.

- Медработникам понравился концерт, они пели вместе с нами, танцевали вместе с нами, а что творил баянист! – сказал фронтмен группы «Jagger» Илья Поляков. - Мы рады, что таким образом смогли поблагодарить наших стражей в белых халатах.

Воины-афганцы провели небольшой праздничный концерт у фасада Красноярского госпиталя ветеранов войн.

- Мы поблагодарили наших врачей и по-армейски «здравия» им пожелали, - сказал после концерта ветеран Афганистана Алексей Максименко. - Это самое главное!

Выступление Сибирского мужского хора Фото: kraszdrav.ru

А под окнами инфекционного госпиталя Красноярского межрайонного родильного дома № 1 выступил Сибирский мужской хор. Для пациентов и медиков прозвучали духовные, светские и патриотические произведения.

И еще много песен, пожеланий, приятных слов прозвучало и прозвучит в адрес медиков.

СКАЗАНО:

Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик:

Борис Немик, министр здравоохранения Красноярского края Фото: kraszdrav.ru

«Дорогие коллеги! Поздравляю вас с Днем медицинского работника!

В этом году наш профессиональный праздник проходит в непростой для всей страны период, и многие из вас находятся на передовой в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Но по сути каждый – и тот, кто работает в «красной зоне», и кто остался в поликлиниках, больницах, на ФАПах, в составе медицинских бригад – все медицинское сообщество края привносит свой вклад в нашу общую победу над пандемией.

В медицине нет случайных людей. И благодаря вашей самоотверженности, преданности делу и высокому профессионализму краевая отрасль работает без сбоев.

Огромная благодарность тем, кто и сейчас, в свой праздничный день, трудится на самом первом рубеже. Несмотря на колоссальную нагрузку, вы сохраняете самообладание и вселяете в своих пациентов уверенность в выздоровление.

Спасибо всем работникам отрасли – нашему научному и практическому звену - врачам, фельдшерам, сестричкам и санитарочкам, и всем службам, которые работают сегодня в медицине.

Сегодня отрасль продолжает свое своё уверенное развитие, внедряются самые современные технологии диагностики, лечения и реабилитации.

Большое внимание уделяется развитию кадрового потенциала – я с огромным удовольствием вижу соискателей со всего края, принявших участие в профессиональном конкурсе «лучший врач» и «лучший средний медицинский работник» года. Ведется работа по управлению качеством и безопасностью медицинской помощи, повышению комфортности пребывания пациентов.

Дорогие друзья! Примите самые искренние слова признательности и благодарности за ваш труд. Спасибо за самоотверженность и бескорыстие, выдержку и терпение, за высокий профессионализм! Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!».

«Комсомольская правда» - Красноярск присоединяется к поздравлениям! Спасибо медицинским работникам за ваш нелегкий, но такой необходимый труд!