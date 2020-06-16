16 Июнь 2020 2020-06-16T14:53:42+03:00

Из всех подтопленных паводком домов в Красноярском крае ушла вода. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

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Вода ушла из всех подтопленных паводков домов и участков в Красноярском крае. Об этом сообщили на сайте региональной администрации.

Напомним, ситуация осложнилась на прошлой недели. После ливней пришла большая вода, подтоплены оказались 116 жилых домов и 270 приусадебных участков в 7 районах и 14 населенных пунктах края. В трех районах было затруднено движение поездов и машин, повреждены три моста.

- Для обеспечения безопасности жителей, объектов инфраструктуры и экономики была задействована группировка краевых спасателей и сотрудников МЧС России. Совместные противопаводковые мероприятия позволили минимизировать ущерб и не допустить гибель людей, - говорится на сайте правительства.

И вот во вторник, 16 июня, стало известно, все наладилось. Подтопленные дома и участки освободились от воды. Краевой комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций рекомендовано отменить с 16 июня режим чрезвычайной ситуации в Ермаковском, Манском и Партизанском районах.

ВАЖНО

Жители районов края, пострадавшие от недавнего паводка, могут обращаться в отделы соцзащиты за матпомощью в связи с трудной жизненной ситуацией. По поручению губернатора края формируются списки на выделение средств о 20 до 50 тысяч рублей на семью (одиноко проживающего человека) - в зависимости от степени повреждения имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU