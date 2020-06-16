2020-06-16T12:36:50+03:00
Общество

В Красноярском крае школьники-волонтеры сделали труженикам тыла необычный подарок

Мероприятие прошло в рамках реализации проекта «Чтобы помнили! Чтобы знали! Чтобы видели!»
Ольга КОСТИНА
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Дети сами изготовили эти вазоны Фото: Татьяна МИХАЛЬЧЕНКОДети сами изготовили эти вазоны Фото: Татьяна МИХАЛЬЧЕНКО
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Необычный подарок для ветеранов тыла подготовили школьники из села Долгий Мост (Абанский район). Юные волонтеры, участники проекта «Чтобы помнили! Чтобы знали! Чтобы видели!», несколько дней своими руками изготавливали красивые вазоны. Для этого потребовался раствор бетона, ткань и краска. А 12 июня вазоны установили в палисадниках тружеников тыла и посадили в них красивые цветы.

В вазоны посадили цветы Фото: Татьяна МИХАЛЬЧЕНКО

В вазоны посадили цветы Фото: Татьяна МИХАЛЬЧЕНКО

- Раньше у нас в селе было принято на доме, где жил ветеран войны, прикреплять красную звезду, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Артем Михальченко, учащийся Долгомостовской школы им. Александра Помозова. - Со временем эта традиция была забыта. Сейчас в селе, к сожалению, не осталось ветеранов Великой Отечественной войны. Но еще живы труженики тыла и дети войны. Это все пожилые люди, часто одинокие, которым помогают волонтеры. Но хотелось бы еще радовать их красотой и более частым вниманием. Пусть клумбы, которые мы подарили труженикам тыла, станут ориентиром, что здесь живут люди, которые помогли нашей стране победить.

Труженники тыла поблагодарили ребят Фото: Татьяна МИХАЛЬЧЕНКО

Труженники тыла поблагодарили ребят Фото: Татьяна МИХАЛЬЧЕНКО

- Нужно было видеть их глаза, когда мы устанавливали вазоны и высаживали цветы! – продолжила Юлия Трускина. – Это искренняя, неподдельная радость: их помнят, о них знают!

Годы не щадят. Сейчас в селе осталось только восемь тружеников тыла. Во время войны им было чуть больше десяти лет! Детьми они пережили голод, холод и непосильную работу.

- Спасибо вам, дети, - поблагодарила ребят Раиса Кирилловна Козлова. – Не могу налюбоваться, какая сейчас красота у меня в палисаднике! Как я рада, что вы о нас помните. Приходите почаще в гости.

Неожиданный и приятный подарок для тружеников тыла Фото: Татьяна МИХАЛЬЧЕНКО

Неожиданный и приятный подарок для тружеников тыла Фото: Татьяна МИХАЛЬЧЕНКО

Юные волонтеры дали слово, что будут часто приходить и помогут ухаживать за посадками. Труженики тыла в свою очередь пообещали рассказать много интересных историй о трудностях военного времени.

- Горжусь ребятами, - сказала Ольга Жукова, директор Долгомостовской школы им. Александра Помозова. – Работа над проектом «Чтобы помнили! Чтобы знали! Чтобы видели!» - это возможность прикоснуться к истории своей страны и подвигу народа, частью которого мы являемся. Это возможность познакомиться с носителями этой истории – тружениками тыла, живущими в нашем селе, узнать об их трудовом подвиге, о жизненном пути в военное и послевоенное время. Пусть этот проект станет началом большой интересной творческой жизни наших школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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