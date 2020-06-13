Небывалое нашествие. Бабочки-капустницы атаковали дачников Красноярска

13 Июнь 2020 2020-06-13T09:01:54+03:00

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Красноярские дачники жалуются на нашествие бабочек-капустниц. В этом году белянок невероятно много - целые полчища, которые издалека многие даже путают с тополиным пухом. Фото и видео бабочек люди делятся в социальных сетях. Конечно, любому известно, что сами по себе капустницы абсолютно безвредны. А вот их гусеницы - реальная угроза урожаю. Они питаются свежими листьями, что по понятным причинам приводит к гибели растений.

Как правило, период роения у капустниц выпадает на конец июня - начало июля. Но в этом году весна была очень теплой, вот капустницы и решили заняться размножением пораньше. Добавим, что Красноярский край - не единственный регион, который в этом году заполнили капустницы. Белянок заметили и в других регионах Сибири. В Новосибирской и Томской областях, на Алтае боярышницы и капустницы еще с конца мая объедают черемуху и сирень.

ИСТОЧНИК KP.RU