В Приисковом ищут туриста, который сорвался со скалы возле водопада

14 Июнь 2020 2020-06-14T17:39:24+03:00

Пока о судьбе туриста ничего неизвестно Фото: vk.com/priiskovyi

По словам очевидцев, это место очень труднодоступное

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И снова трагедия в Приисковом. 13 июня в группе «Приисковый» появилась информация, что в районе водопада, сорвался турист. В настоящее время ведется спасательная операция. Склон очень крутой и состоит из скальных образований.

А вот что сообщают о случившемся отдыхающие и местные жители:

«Муж сегодня там и был свидетелем произошедшего, вызвали вертолет МЧС, прибыл через 3 часа, еще примерно через 3 отправился обратно. Место очень труднодоступное. Но хочется верить, что все могло обойтись».

«Перед нами за пару часов сорвался. Место там очень крутое!».

По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, на месте ЧП работают спасатели, МВД, задействован вертолет.

Добавим, что 10 июня с Ивановских озер эвакуировали 16-летнего подростка, который был в составе группе туристов и травмировался при переходе реки в шести километрах от поселка Приисковый. В пресс-службе ГУ МЧС Хакасии добавили, что у юного туриста была повреждена спина.

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ИСТОЧНИК KP.RU