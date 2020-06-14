В Приисковом ищут туриста, который сорвался со скалы возле водопада
И снова трагедия в Приисковом. 13 июня в группе «Приисковый» появилась информация, что в районе водопада, сорвался турист. В настоящее время ведется спасательная операция. Склон очень крутой и состоит из скальных образований.
А вот что сообщают о случившемся отдыхающие и местные жители:
«Муж сегодня там и был свидетелем произошедшего, вызвали вертолет МЧС, прибыл через 3 часа, еще примерно через 3 отправился обратно. Место очень труднодоступное. Но хочется верить, что все могло обойтись».
«Перед нами за пару часов сорвался. Место там очень крутое!».
По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, на месте ЧП работают спасатели, МВД, задействован вертолет.
Добавим, что 10 июня с Ивановских озер эвакуировали 16-летнего подростка, который был в составе группе туристов и травмировался при переходе реки в шести километрах от поселка Приисковый. В пресс-службе ГУ МЧС Хакасии добавили, что у юного туриста была повреждена спина.
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ИСТОЧНИК KP.RU