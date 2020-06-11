2020-06-11T12:13:18+03:00
Происшествия

Застрявшего в тайге после разлива реки тяжелобольного охотника эвакуировали спецбортом МЧС

У него уже заканчивались лекарства
Ася ЖУКОВА
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Застрявшего в тайге после разлива реки тяжелобольного охотника эвакуировали спецбортом МЧС.Застрявшего в тайге после разлива реки тяжелобольного охотника эвакуировали спецбортом МЧС.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Запертого из-за разлива реки - в охотничьем домике посреди тайги - мужчину с онкологией вызволили спасатели. Все случилось сегодня, 11 июня, в Шушенском районе, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Напомним, сильные ливни в регионе привели к подтоплению нескольких поселений. И, как оказалось, не только. На перевала Кашкарец (это в 55 километрах от деревни Сизая) в устроенную стихией ловушку попали сразу двое мужчин - дед и внук.

- Дед повел внука передавать, скажем так, наследство - охотничьи угодья, сторожки, тропы звериные, - пояснил «Комсомольской правде – Красноярск» один из местных жителей. - У деда - онкология. Таблетки не взяли, ничего такого не ждали. А тут - ливень и мост размыло. Вынуждены были остаться в сторожке на нефритовом карьере, он расположен неподалеку, есть вагончики. Рабочие дали им рацию - связаться с селом (просто ждать подмоги было нельзя - пожилой мужчина живет на лекарствах):

- Прошу помощи. Я болен, лекарств хватит только до 12 июня. А выбраться сами мы не можем.

Лекарств мужчине хватило бы только на сутки. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Лекарств мужчине хватило бы только на сутки. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

В тот же день сотрудники Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда на вездеходах выдвинулись на место. Но перебраться через реку не сумели.

- Мост подломало - не переехать, - говорит наш источник. 10 июня попытались найти обходной путь, но его не было. Пришлось вернуться в деревню.

- Утром 11 июня на перевал отправили вертолет Ми-8 со спасателями, - сообщили в пресс-службе МЧС. – Больного охотника вывезли в Абакан, жизни мужчины уже ничего не угрожает. А его внук решил остаться в охотничьем домике, ждать, пока отступит вода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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