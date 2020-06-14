2020-06-14T12:38:02+03:00
Происшествия

В Красноярском крае 15-летний мотоциклист попал в больницу после столкновения с автомобилем

Подросток госпитализирован с травмой головы
Ольга КОСТИНА
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Подросток не справился с управлением Фото: УГИБДД по Красноярскому краюПодросток не справился с управлением Фото: УГИБДД по Красноярскому краю
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В поселке Чунояр Богучанского района 15-летний подросток попал в больницу в результате столкновения мотоцикла с автомобилем. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.

По предварительной версии, парнишка без разрешения взрослых вечером взял мотоцикл «Минск» и решил прокатиться по поселку. Но не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль.

Мотоциклист врезался в автомобиль .УГИБДД по Красноярскому краю

«Там нет асфальта, кругом песок, возможно и занесло, юзанул», - предполагают сейчас в соцсетях.

К счастью, юный мотоциклист был в шлеме, и это спасло ему жизнь. С травмой головы его госпитализировали в Богучанскую районную больницу. По информации родственников, его скоро выпишут:

«Он жив, здоров. Скоро дома будет».

Мотоцикл придется долго ремонтировать Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

Мотоцикл придется долго ремонтировать Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

- Сотрудники ГИБДД устанавливают сейчас, был ли это угон транспортного средства или его добровольно передали лицу, не имеющему права управления, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю. – За угон предусмотрена уголовная ответственность по статье 166 УК РФ, за передачу транспортного средства собственник понесет административную ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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