Знаменитую башню на Стрелке в Красноярске снова выставили на продажу

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:07:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Здание КатэкНИИуголь (известное в народе как башня на Стрелке) снова выставили на продажу. Теперь за стометровую «свечку», возведенную без башенного крана, просят два миллиарда рублей, объявление появилось на сайте недвижимости.

Высотке на площади Мира пытались найти новых хозяев уже несколько раз. Так, в прошлом году, его хотели сбыть всего за 2 миллиона рублей, это стоимость «однушки» в Красноярске.

Напомним, строительство башни началось в 1983 году. Идея архитектурного комплекса на Стрелке принадлежит Арэгу Демирханову. По замыслу создателей, в «свечке» должны были разместиться лаборатории отраслевого научно-исследовательского института. Проектировать башню поручили архитекторам Виталию Орехову и Нине Петровой.

- Это был беспрецедентный для города проект. В то время в Красноярске не было таких башенных кранов, чтобы возводить столь высокие здания. И тогда у Виталия Орехова родилась идея, а не построить ли нам его методом подъема перекрытий. На тот момент это был прогрессивный способ, когда башенный кран не нужен, - рассказывала «Комсомольской правде – Красноярск» Нина Васильевна.

В целом на строительство ушло почти 6 лет. Получилось здание высотой в 25 этажей, опоясанное балконами. Внутри ядра должны были располагаться 6 скоростных лифтов и санузлы. По фасадам – четыре наружных башни с эвакуационными лестницами. Сверху «шапочка», в ней на высоте еще пяти этажей над кровлей основного здания - смотровая площадка. И в завершение на крыше ядра жесткости – вертолетная площадка. Осталось смонтировать инженерные сети и коммуникации и приступать к отделочным работам. Но…КАТЭК перестал существовать и долгострой начали передавать из рук в руки. В 2008 году башню купил бизнесмен. Предложил архитекторам сделать проект реконструкции.

- Мы сделали проект реконструкции за 8 месяцев. Убрали балконы, как хотел заказчик. А вот эвакуационные лестницы в четырех башнях по фасадам, смотровую площадку и вертолетную площадку сохранили, - делится Нина Петрова.

Но владелец решил убрать «шапочку» с вертолетной площадкой и вместо нее увеличить те пять этажей до размеров основного здания. Архитектор с этим не согласилась и отказалась от работы. Владелец нашел других. Сегодня башня Катэк – это затянутые в синее стекло в 30 этажей.

… Кроме «свечки» на Стрелке на сайтах недвижимости опубликовали объявление о продаже еще одного известного недостроя – на пересечении Шахтеров и Спандаряна (рядом с автовокзалом). Здесь цена вопроса – 750 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

НедостроИЛИ: стометровую «свечку» на Стрелке возвели без башенного крана

…а вот доделать уникальное здание не смогли: судьба самых известных красноярских долгостроев

«КатэкНИИуголь». Или просто башня на Стрелке. Ее изначальный архитектурный облик многие помнят, он был уникален, он стал символом города, доставшимся от советской эпохи. Башню часто рисовали художники. А фотографы находили лазейки и проникали внутрь, чтобы подняться на вершину и сделать потрясающие кадры с высоты на исторический центр города. Красноярцы так привыкли к этой башне, что теперь с трудом представляют, каково это, если бы ее не было (подробнее).

АКТУАЛЬНО

Управляющие компании требуют с красноярцев взносы за капремонт в новых домах - законно ли это? 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU