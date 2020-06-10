2020-06-10T07:06:42+03:00
Общество

В Красноярском крае семь человек просидели всю ночь на крыше затопленного автомобиля

Из ловушки их вызволили спасатели
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото ГУ МЧС России по Красноярскому краюФото ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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Из-за продолжительных и обильных дождей ситуация в Красноярском крае непростая. По данным на 10 июня затоплено 10 населенных пунктов в разных районах края, люди покидают свои дома. Но опасность может настигнуть в любом месте. Так и случилось с семью жителями края, которые уехали в лес на автомобиле по лесной дороге, идущей вдоль реки. Вода в реке поднялась, залила дорогу, люди оказались в ловушке в заглохшей машине. Все семь человек почти всю ночь просидели на крыше машины, из-за отсутствия связи не было возможности попросить о помощи. Тогда один мужчина решил перебраться на сушу через бурный поток и с помощью веревки помог перебраться на сухое место и остальным.

Там им все же удалось связаться со спасателями, оказалось, их уже ищут и с земли, и с воздуха. Тревогу подняли родственники, когда им не удалось дозвониться ни на один телефон уехавших в лес.

Поиски продолжались до поздней ночи, и возобновились с рассветом, в начале пятого. Люди были найдены только около 10 утра, всех доставили в деревню Сизая. К счастью, медицинская помощь не потребовалась.

Сотрудники МЧС напоминают о необходимости регистрации своего маршрута. Планируемый маршрут можно зарегистрировать на едином сервисе онлайн-регистрации на сайте ГУ МЧС по Красноярскому краю. В случае необходимости, заранее предоставленная информация о маршруте поможет быстрее вас найти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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