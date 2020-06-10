2020-06-10T04:10:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В Туве заразился коронавирусом Верховной лама, он в коме

Соблюдение режима самоизоляции не уберегло его от вируса
Татьяна РЯБИНИНА
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Чтобы не ухудшать состояние Верховного ламы, его ввели в искусственную кому.Чтобы не ухудшать состояние Верховного ламы, его ввели в искусственную кому.Фото: Мария ЛЕНЦ
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44-летний Джампел Лодой сейчас находится в Республиканской инфекционной больнице с диагнозом коронавирус. Поскольку у него есть ряд заболеваний, его ввели в искусственную кому.

Верховный лама строго соблюдал режим самоизоляции, однако не смог уберечься от заражения. Напомним, Туве долго удавалось оставаться регионом без коронавируса, но сейчас ежедневный прирост составляет около 100 человек, из-за этого в республике введен карантин с 8 по 21 июня.

Управление Камбы-Ламы Тувы обратилось к верующим поучаствовать в онлайн-молебне во здравие Верховного буддийского священника и во исцеление всех больных коронавирусом, что и было сделано.

Напомним, Джампел Лодой, в миру Апыш Сат, избран Верховным Ламой Тувы во второй раз 29 ноября 2019 года при участии более 100 лам со всей республики. Первый раз он был на этом посту с 2005 по 2010 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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