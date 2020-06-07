2020-06-07T10:38:05+03:00
Происшествия

В Норильске на ликвидации аварии работают более 400 человек, в том числе 70 специалистов «Газпромнефти»

Что сейчас происходит на месте по данным на 7 июня
Татьяна РЯБИНИНА
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Палаточные городки на месте работ по ликвидации аварии. Фото "Северный город".Палаточные городки на месте работ по ликвидации аварии. Фото "Северный город".
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На помощь специалистам «Норникеля» прибыли морские спасатели из Мурманска, сотрудники МЧС и специалисты «Газпромнефти» и «Роснефти». Все они живут в палаточных городках, там же оборудованы пять вертолетных площадок.

Уже найдены технические решения по сбору и утилизации разлившегося 29 мая топлива на норильской ТЭЦ-3, которое произошло в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара.

Морским спасателям удалось локализовать разлив, сейчас главная задача – собрать топливо с поверхности воды. Напомним, отряд морской спасательной службы из Мурманска имеет опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных странах мира.

Для сбора топлива «Норникель» приобрел специальные мягкие цистерны объемом 5, 10 и 15 кубических метров. Из них собранное топливо перекачивают в большие герметичные емкости объемом 250 кубов. Завезено 64 такие емкости, они будут рассредоточены в тех местах, где производится сбор нефтепродуктов.

Чтобы не травмировать растительность тундры, вывоз топлива начнется по зимнику: топливо перекачают в автоцистерны и вывезут.

Второе направление работ - выемка грунта. С территории ТЭЦ-3 на сегодняшний день вывезено на специально подготовленные площади 50 тысяч тонн грунта. Позже его будут обеззараживать и выделять дизтопливо.

В месте аварии также обработали сорбентами для нейтрализации загрязнения 2 тыс. кв. м территории, об этом сообщил первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Самое главное – ежедневное наращивание объема работ.

- В частности, собрано уже порядка 1 700 кубов водотопливной смеси, и из этой цифры половина – результат работы за последние сутки. С каждым днем эта работа будет увеличиваться. Потому что сегодня мы все настроили, сняли организационные вопросы. Есть все необходимое: техника, емкости, вертолеты, вездеходы и квадроциклы, мотолодки – в общем, всего достаточно. Все под контролем, все отслеживается, - сказал вице-президент «Норникеля», директор заполярного филиала компании Николай Уткин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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