Трём красноярским храмам передали иконы и ковчеги с частицами мощей святых

7 Июнь 2020 2020-06-07T07:13:24+03:00

Где можно поклониться святыням?

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Святыни митрополиту Красноярскому и Ачинскому Пантелеимону передали депутат Законодательного Собрания Красноярского края, главный врач Городской клинической больницы № 20 им. И.С. Берзона Владимир Фокин и супружеская пара Юрия и Людмилы Кузьминых.

Меценаты передали икону Спасителя, икону семи святых отроков Эфесских и ковчеги с частицами мощей святых мучеников в красноярские приходы.

Церемония встречи святынь состоялась в Архиерейском доме. Их приняли настоятели храмов.

Поклониться святыням можно в трех храмах Красноярска: храм великомученика и целителя Пантелеимона при красноярской 20-й больнице, храм Трёх Святителей и храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской. Эти храмы находятся в разных районах города: Кировском, Свердловском и Октябрьском.

ИСТОЧНИК KP.RU