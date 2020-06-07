Трём красноярским храмам передали иконы и ковчеги с частицами мощей святых
Святыни митрополиту Красноярскому и Ачинскому Пантелеимону передали депутат Законодательного Собрания Красноярского края, главный врач Городской клинической больницы № 20 им. И.С. Берзона Владимир Фокин и супружеская пара Юрия и Людмилы Кузьминых.
Меценаты передали икону Спасителя, икону семи святых отроков Эфесских и ковчеги с частицами мощей святых мучеников в красноярские приходы.
Церемония встречи святынь состоялась в Архиерейском доме. Их приняли настоятели храмов.
Поклониться святыням можно в трех храмах Красноярска: храм великомученика и целителя Пантелеимона при красноярской 20-й больнице, храм Трёх Святителей и храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской. Эти храмы находятся в разных районах города: Кировском, Свердловском и Октябрьском.
ИСТОЧНИК KP.RU
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