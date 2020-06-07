В Красноярском крае обрушился мост

7 Июнь 2020 2020-06-07T05:59:58+03:00

Причина – сильны дожди и подъем уровня воды в реке Малый Кой

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В Партизанском районе на 65 км автодороги Партизанское-Мина из-за обильных осадков сильно поднялся уровень воды в реке Малый Кой и это стало причиной обрушения автомобильного моста.

В итоге транспортное сообщение с пятью населенными пунктами (п. Кой, п. Мина, п. Кутурчин, п. Хабайдак, п. Мана) теперь возможно только через Манский район по автодороге Саяны-Выезжий Лог.

Для водителей установили знаки о закрытии проезда, на месте дежурят сотрудники ГИБДД.

Госавтоинспекция информирует о том, что в ближайшее время нельзя планировать маршрут движения по автодороге Партизанское – Мина.

Кстати, сложная паводковая ситуация сложилась не только в районе этого моста, но и на всей территории Партизанского и Манского районов. Накануне из-за большого количества осадков произошло частичное подтопление поселков Колбинский в Манском и Мина в Партизанском районах.

Охрану общественного порядка и дежурство на автодорогах в связи со сложной паводковой ситуацией обеспечивает сводный отряд полиции из МО МВД России "Уярский".

ИСТОЧНИК KP.RU