2020-06-07T06:50:32+03:00
Общество

Красноярцы отмечают День Святой Троицы

В этом году он выпал на 7 июня [видео]
Татьяна РЯБИНИНА
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Праздники - только с соблюдением правил безопасности.Праздники - только с соблюдением правил безопасности.Фото: Мария ЛЕНЦ
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День Святой Троицы — один из самых главных христианских праздников — отмечается на пятидесятый день после Пасхи. В этом году он выпадает на 7 июня. Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон поздравил верующих с днём Пятидесятницы:

— День Святой Пятидесятницы, день, установленный после Пасхи, — особый день. Этот день мы ещё называем днём Святой Троицы, а второй день — день Святого Духа. В этот день благодать Духа Святого исполняет обещание Господа Иисуса Христа: реально нисходит на апостолов, на тех жён-мироносиц, которые находились с апостолами в горнице, в виде огненных языков, не обжигающих, не устраивающих пожар, — почивает, происходит просвещение душ и телес. В этот день да просветит Господь всех красноярцев мудростью, разумом, добротой, заботой о своём Спасении и возврате в дом Божий, к Спасителю, который есть основа жизни, благополучия и вечности.

Напомним, перед Троицей церкви совершают обряд всенощного бдения. В саму же Троицу проходит одна из самых красивых служб в году. В этот день служится великая вечерня, которая прославляет сошествие Святого Духа. Священники читают три молитвы с коленопреклонием. Именно в Троицу завершается послепасхальный период.

В этот день принято украшать храмы ветвями и травой, символизирующими обновление людей, которое происходит благодаря Святому Духу.

В Троицу не стоит заниматься шитьем, вязанием и рукоделием, физическим трудом, уборкой в доме, работой в огороде.

В большинстве храмов и церквей пройдут богослужения, однако ограничений, которые действуют из-за пандемии коронавируса, пока не отменили.

Красноярцы отмечают День Святой Троицы.День Святой Троицы один из самых главных христианских праздников отмечается на пятидесятый день после Пасхи. В этом году он выпадает на 7 июня. Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон поздравил верующих с днём Пятидесятницы: День Святой Пятидесятницы, день, установленный после Пасхи, особый день. Этот день мы ещё называем днём Святой Троицы, а второй день день Святого Духа. В этот день благодать Духа Святого исполняет обещание Господа Иисуса Христа: реально нисходит на апостолов, на тех жён-мироносиц, которые находились с апостолами в горнице, в виде огненных языков, не обжигающих, не устраивающих пожар, почивает, происходит просвещение душ и телес. В этот день да просветит Господь всех красноярцев мудростью, разумом, добротой, заботой о своём Спасении и возврате в дом Божий, к Спасителю, который есть основа жизни, благополучия и вечности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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