2020-06-06T17:09:14+03:00
Общество

В Красноярске купили помпу – откачивать лужи на Татышеве

Остров подготовили к летнему сезону
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске купили помпу – откачивать лужи на ТатышевеВ Красноярске купили помпу – откачивать лужи на ТатышевеФото: ИВАНОВА Диана
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В Красноярске остров Татышев подготовили к летнему сезону. Во-первых, обновили и отремонтировали спортивный инвентарь, например, навесили сетки на баскетбольные корзины. Во-вторых, привезли новый песок на пляж и волейбольную площадку. Частично отремонтировали скейт-парк, второй этап ремонта перенесли на август.

Для маломобильных группу населения добавили съезд с парковки в западной части острова. В детском городе отремонтировали сломанные доски, чтобы дети не могли провалиться. Конечно же провели акарицидную обработку острова для безопасности отдыхающих, сообщают Gornovosti.ru со ссылкой на пресс-службу «Татышев-парка».

И добавим, что специально купили вторую помпу для откачивания луж на дорожках и площадках парка. Так что теперь территория соответствует всем санитарным и эпидемиологическим требованиям. Так что добро пожаловать, красноярцы, суслики вас ждут!

ИСТОЧНИК KP.RU

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