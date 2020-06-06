В Красноярском крае поймали интернет-мошенницу, обманувшую 17 человек со всей страны
В Минусинске завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летней местной жительницы. На вид никто бы и не догадался, что девушка – подозревается в серийном мошенничестве. В период с 2017 по 2019 годы она совершила 17 преступлений через интернет, сумела обмануть доверчивых граждан из разных регионов страны.
Обвиняемая придумала самые разные схемы, пишет ИА «Запад24». Причем не просто придумала, а хорошо их продумала. Например, предлагала людям работу, связанную с выведением со вкладов нефункционирующих финансовых пирамид денежных средств и получением дохода за их обналичивание.
А еще предлагала в социальной сети помочь в аренде престижных и комфортных квартир с большими скидками. Предварительно требовала залог за имущество.
В ходе следствия нашлись потерпевшие из Красноярского и Ставропольского края, Хакасии, Магаданской, Иркутской, Ярославской областей, из Ханты-Мансийска. Они все переводили деньги на счет обвиняемой, а потом она исчезала. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU