В Красноярском крае поймали интернет-мошенницу, обманувшую 17 человек со всей страны

6 Июнь 2020 2020-06-06T16:51:37+03:00

Девушке всего 22 года, а уже такой «послужной» список

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В Минусинске завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летней местной жительницы. На вид никто бы и не догадался, что девушка – подозревается в серийном мошенничестве. В период с 2017 по 2019 годы она совершила 17 преступлений через интернет, сумела обмануть доверчивых граждан из разных регионов страны.

Обвиняемая придумала самые разные схемы, пишет ИА «Запад24». Причем не просто придумала, а хорошо их продумала. Например, предлагала людям работу, связанную с выведением со вкладов нефункционирующих финансовых пирамид денежных средств и получением дохода за их обналичивание.

А еще предлагала в социальной сети помочь в аренде престижных и комфортных квартир с большими скидками. Предварительно требовала залог за имущество.

В ходе следствия нашлись потерпевшие из Красноярского и Ставропольского края, Хакасии, Магаданской, Иркутской, Ярославской областей, из Ханты-Мансийска. Они все переводили деньги на счет обвиняемой, а потом она исчезала. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU