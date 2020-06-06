2020-06-06T16:51:37+03:00
Происшествия

В Красноярском крае поймали интернет-мошенницу, обманувшую 17 человек со всей страны

Девушке всего 22 года, а уже такой «послужной» список
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярском крае поймали интернет-мошенницу, обманувшую 17 человек со всей страныВ Красноярском крае поймали интернет-мошенницу, обманувшую 17 человек со всей страныФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Минусинске завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летней местной жительницы. На вид никто бы и не догадался, что девушка – подозревается в серийном мошенничестве. В период с 2017 по 2019 годы она совершила 17 преступлений через интернет, сумела обмануть доверчивых граждан из разных регионов страны.

Обвиняемая придумала самые разные схемы, пишет ИА «Запад24». Причем не просто придумала, а хорошо их продумала. Например, предлагала людям работу, связанную с выведением со вкладов нефункционирующих финансовых пирамид денежных средств и получением дохода за их обналичивание.

А еще предлагала в социальной сети помочь в аренде престижных и комфортных квартир с большими скидками. Предварительно требовала залог за имущество.

В ходе следствия нашлись потерпевшие из Красноярского и Ставропольского края, Хакасии, Магаданской, Иркутской, Ярославской областей, из Ханты-Мансийска. Они все переводили деньги на счет обвиняемой, а потом она исчезала. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске купили помпу – откачивать лужи на Татышеве
В Красноярском крае поймали интернет-мошенницу, обманувшую 17 человек со всей страны
В Красноярске закрыли на карантин роддом 20-й больницы
В Туве количество зараженных коронавирусом перевалило за 1,6 тысяч человек
В Красноярске спортивный чиновник попался на миллионных взятках на объектах Универсиады
Под Красноярском иномарка влобовую врезалась в «Камаз» и сгорела дотла
В Красноярске медикам БСМП уже выплатили 14 миллионов рублей за работу с коронавирусными пациентами
«Пацан двигается по красоте»: в Красноярске автогонщик-нарушитель без госномеров «спалился» по наклейке на стекле
Под Красноярском с бабушки сняли порчу на 370 тысяч рублей
Подозреваемому в убийстве 12-летней девочки на юге Красноярского края предъявили обвинение