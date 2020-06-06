2020-06-06T14:38:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В Красноярске закрыли на карантин роддом 20-й больницы

Там обнаружили коронавирус
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске закрыли на карантин роддом 20-й больницы. Фото: сайт больницыВ Красноярске закрыли на карантин роддом 20-й больницы. Фото: сайт больницы
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В Красноярске закрыли на карантин родильное отделение 20-й больницы. Прием пациенток временно приостановлен. Информация об этом появилась на официальном сайте медицинского учреждения. Сначала у двух сотрудниц родильного дома – медицинской сестры и регистратора – обнаружились респираторные проявления.

Обеих отстранили от работы, отправили на больничный и провели исследования на наличие коронавируса. Когда пришли результаты и инфекция подтвердилась, в Роспотребнадзор направили списки контактных лиц из числа персонала и пациенток, у всех берутся мазки на коронавирус. Все контактные сотрудники направлены на двухнедельный карантин и самоизоляцию. Неконтактные продолжают работу.

В настоящее время в родильном доме находятся 55 женщин (беременных и родильниц) и 25 новорожденных. Все они здоровы, температуры и других недомоганий нет. Все женщины изолированы в своих палатах. По возможности молодых мам будут выписывать под наблюдение по месту жительства. После проведения заключительной дезинфекции родильный дом приступит к работе в обычном режиме и возобновит прием уже на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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