6 Июнь 2020 2020-06-06T13:13:05+03:00

В Туве количество зараженных коронавирусом перевалило за 1,6 тысяч человек Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Туве количество зараженных коронавирусом перевалило за 1,6 тысяч человек. Данные озвучивает министерство здравоохранения республики. Начиная с 8 апреля в Туве выявлен 1607 случаев заболевания COVID-19. В том числе за минувшие сутки – 118. Таким образом коэффициент распространения составил 1,7 при норме 1,0.

Выписаны в связи с выздоровлением 485 пациентов, в том числе за последние сутки – 44. На амбулаторном лечении под контролем медиков находятся 397 человек, из них 89 – дети и 79 человек старше 65 лет. Коечный фонд составляет 1 346 единиц. Свободно 483 коек, в том числе в кожуунах – 145 коек.

Умерло за весь период по результатам патологоанатомической экспертизы от COVID – 2 человека.

С диагнозом пневмония получают лечение 540 человек, в том числе 9 детей, 247 – от 19-49 лет, 169 – 50-64 лет, 115 – старше 65 лет.

В инфекционных отделениях медицинских организаций в кожуунах получает лечение 182 человек. За весь период проведено 58 619 лабораторных исследований, в том числе за последние сутки - 2302.

ИСТОЧНИК KP.RU