2020-06-06T12:51:31+03:00
Происшествия

В Красноярске спортивный чиновник попался на миллионных взятках на объектах Универсиады

Дали 3 года колонии и 600 тысяч штрафа
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске спортивный чиновник попался на миллионных взятках на объектах УниверсиадыВ Красноярске спортивный чиновник попался на миллионных взятках на объектах УниверсиадыФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске спортивный чиновник попался на миллионных взятках. Речь идет о бывшем директоре Центра спортивной подготовки Андрее Голубеве. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, в период с 25 декабря 2018 по 15 мая 2019 года незаконно получил от генерального директора одной из строительных фирм города два миллиона рублей.

Строительная фирма, название которой не упоминается, занималась капитальным ремонтом объектов универсиады. И для получения выгодных подрядов ее руководство согласно было заплатить «нужному человеку». Как установило следствие, Голубев обещал даже подключить высокопоставленное должностное лица из министерства спорта края. Чего на самом деле не было. Всего он должен был получить 19 миллионов рублей за покровительство. Но успел только 2 миллиона, после чего его задержали сотрудники ФСБ.

Суд отправила Андрея Голубева на 3 года в колонию общего режима, также ему придется выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и стороны могут оспорить решение суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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