Под Красноярском иномарка влобовую врезалась в «Камаз» и сгорела дотла

6 Июнь 2020 2020-06-06T11:43:24+03:00

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Сегодня, 6 июня произошла страшная авария на трассе Р-255, в восточном направлении, недалеко от Вознесенки в Березовском районе. По имеющейся в распоряжении «Комсомольской правды»-Красноярск информации около 8 часов утра мужчина на автомобиле «Ниссан» по непонятным пока причинам выехал на встречную полосу и на полном ходу врезался в «Камаз», фактически влетел под него.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/783434" frameborder="0"></iframe> Смертельная авария на трассе Р-255 06.06.2020 ЧП Красноярск.

От мощного удара иномарка сразу же вспыхнула. У водителя не было шансов выбраться из искореженного салона. Следом загорелся и грузовик. Проезжавшие мимо очевидцы попытались оказать помощь, но сделать что-то с помощью автомобильных огнетушителей было нельзя. Водитель грузовика пострадал, но незначительно.

Видео, которое появилось в паблике «ЧП Красноярск», ужасает: пламя, густой черный дым поднимается кверху. И «Ниссан» полностью выгорает изнутри. Остается добавить: берегите себя на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU