Под Красноярском иномарка влобовую врезалась в «Камаз» и сгорела дотла
Сегодня, 6 июня произошла страшная авария на трассе Р-255, в восточном направлении, недалеко от Вознесенки в Березовском районе. По имеющейся в распоряжении «Комсомольской правды»-Красноярск информации около 8 часов утра мужчина на автомобиле «Ниссан» по непонятным пока причинам выехал на встречную полосу и на полном ходу врезался в «Камаз», фактически влетел под него.
Смертельная авария на трассе Р-255 06.06.2020 ЧП Красноярск.
От мощного удара иномарка сразу же вспыхнула. У водителя не было шансов выбраться из искореженного салона. Следом загорелся и грузовик. Проезжавшие мимо очевидцы попытались оказать помощь, но сделать что-то с помощью автомобильных огнетушителей было нельзя. Водитель грузовика пострадал, но незначительно.
Видео, которое появилось в паблике «ЧП Красноярск», ужасает: пламя, густой черный дым поднимается кверху. И «Ниссан» полностью выгорает изнутри. Остается добавить: берегите себя на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU