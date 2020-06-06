2020-06-06T11:43:24+03:00
Происшествия

Под Красноярском иномарка влобовую врезалась в «Камаз» и сгорела дотла

Водитель легкового автомобиля погиб на месте [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Под Красноярском иномарка влобовую врезалась в «Камаз» и сгорела дотла. Стоп-кадр видеоПод Красноярском иномарка влобовую врезалась в «Камаз» и сгорела дотла. Стоп-кадр видео
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Сегодня, 6 июня произошла страшная авария на трассе Р-255, в восточном направлении, недалеко от Вознесенки в Березовском районе. По имеющейся в распоряжении «Комсомольской правды»-Красноярск информации около 8 часов утра мужчина на автомобиле «Ниссан» по непонятным пока причинам выехал на встречную полосу и на полном ходу врезался в «Камаз», фактически влетел под него.

Смертельная авария на трассе Р-255 06.06.2020 ЧП Красноярск.

От мощного удара иномарка сразу же вспыхнула. У водителя не было шансов выбраться из искореженного салона. Следом загорелся и грузовик. Проезжавшие мимо очевидцы попытались оказать помощь, но сделать что-то с помощью автомобильных огнетушителей было нельзя. Водитель грузовика пострадал, но незначительно.

Видео, которое появилось в паблике «ЧП Красноярск», ужасает: пламя, густой черный дым поднимается кверху. И «Ниссан» полностью выгорает изнутри. Остается добавить: берегите себя на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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