2020-06-06T10:24:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В Красноярске медикам БСМП уже выплатили 14 миллионов рублей за работу с коронавирусными пациентами

И еще доплатят 35,5 миллионов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске медикам БСМП уже выплатили 14 миллионов рублейВ Красноярске медикам БСМП уже выплатили 14 миллионов рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске медицинским работникам Больницы скорой медицинской помощи уже выплатили 14 миллионов рублей за работу с коронавирусными пациентами. Инфекционный госпиталь БСМП первым в крае стал принимать инфицированных COVID-19. С 20 марта там заступила на смену первая команда врачей и медицинских сестер. В настоящее время работает уже третья. Выплаты проводятся за май месяц. Стимулирующие выплаты за этот период получит 371 сотрудник, сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края.

Согласно постановлению правительства края региональная надбавка начисляется с учетом фактически отработанных дней непосредственно с больными новой коронавирусной инфекцией. Общая сумма выплат составила 14 миллионов рублей.

Есть еще федеральное постановление о выплатах за фактически отработанное время. И есть так называемая «президентская выплата» - она фиксированная и зависит от количества отработанных смен. Общая сумма выплат по данным федеральным постановлениям составит почти 35,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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