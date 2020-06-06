«Пацан двигается по красоте»: в Красноярске автогонщик-нарушитель без госномеров «спалился» по наклейке на стекле

6 Июнь 2020 2020-06-06T09:19:35+03:00

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В Красноярске автогонщик решил покрасоваться на улицах города. А чтобы камеры видеофиксации не распознали и штрафы пачками ему потом не прислали, гонщик снял госномера со своей черной тюнингованной иномарки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/783410" frameborder="0"></iframe> Гонщик на Киренского 06.06.2020 ЧП Красноярск.

Однако парень прогадал и вот почему: на улице Киренского его «дрифт» попал на видеорегистратор очевидца. На пешеходном переходе загорелся красный сигнал светофора, транспорт остановился, чтобы пропустить пешеходов. В этот момент со встречной полосы на зебру вылетает иномарка и, виляя, мчится прочь.

Журналист «ЧП-Красноярск», отсмотрев видео, сумел установить и госномер, и владельца автомобиля по одной лишь наклейке на заднем боковом стекле. Как выяснилось, Nissan Silvia S15 с наклейкой «21» принадлежит молодому человеку, который принимал участие в автогонках на «Красном кольце». Правда, после того, как пост появился в паблике, владелец открестился от того, что лихая езда на Киренского – его рук дело. «За рулет был электрик из автосервиса, в котором машина была на ремонте» - сообщил владелец. Последнее слово – за полицией: либо электрику уголовное дело за угон, либо владельцу пачка штрафов за нарушение ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU