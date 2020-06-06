Под Красноярском с бабушки сняли порчу на 370 тысяч рублей

6 Июнь 2020 2020-06-06T08:37:04+03:00

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В Сосновоборске полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве. Две гражданки 46 и 54 лет выманили у пенсионерки все ее накопления. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, в дежурную часть обратились жительница Сосновоборска и сообщила, что ее 80-летнюю бабушку обманули две гадалки.

История развивалась по известному сценарию. Пожилая женщина шла по улице, когда к ней приблизилась незнакомка и предупредила: на бабушке порча – сильная болезнь и смерть. Но она, гадалка, может эту порчу снять. В этот момент к ним приблизилась третья женщина и начала чуть ли ни обниматься с гадалкой. Благодарила: «Вы меня вылечили, спасительница моя».

Наивная и доверчивая бабушка поверила и принесла незнакомке все, что хранила дома – более 370 тысяч рублей. Гадалка должна была очистить карму денег, а вместо этого прикарманила их.

Задержали аферисток по горячим следам. Они даже потратить нечестно добытые деньги не успели. Им грозит до 6 лет лишения свободы. Но полицейские подозревают, что это не единичный случай, поэтому обращаются к гражданам: если вы пострадали от действия мошенниц, сообщите по телефонам: 02 или 8-913-046-34-76, (391) 245-93-47.

ИСТОЧНИК KP.RU