Главным тренером «Енисея» станет Александр Тарханов
Новым главным тренером красноярского футбольного клуба «Енисей» станет Александр Тарханов. Об этом сообщили на сайте команды.
Напомним, на днях стало известно, Юрий Газзаев, тренировавший сибиряков с августа 2019 года, покидает свой пост. Контракт с ним закончился, продлевать его не стали. Под руководством Юрия Газзаева «Енисей» провел 26 матчей, одержал 8 побед. Скоро пост займет Александр Тарханов, наш земляк, заслуженный тренер России.
- Контракт с ним руководство планирует подписать по прибытии Тарханова в Красноярск в ближайшее время, - комментируют в клубе. - Александр Федорович много раз показывал блестящий результат на уровне Российской Премьер-Лиги и сборной страны. Кроме того, имеет богатый опыт работы с молодежью: именно он раскрыл таких талантливых футболистов, как Сергей Семак, Владислав Радимов, Дмитрий Хохлов, Александр Ерохин, Федор Смолов. Не секрет, что команды под его руководством всегда играют в яркий, комбинационный и зрелищный футбол, верим, что наш клуб покажет такую игру. Одним словом, максимальные задачи Александра Тарханова полностью совпадают с максимальными задачами ФК «Енисей» в ближайшем сезоне, как и желания наших болельщиков. Добро пожаловать домой, Александр Федорович!
ИСТОЧНИК KP.RU