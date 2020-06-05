Главным тренером «Енисея» станет Александр Тарханов

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:30:05+03:00

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Новым главным тренером красноярского футбольного клуба «Енисей» станет Александр Тарханов. Об этом сообщили на сайте команды.

Напомним, на днях стало известно, Юрий Газзаев, тренировавший сибиряков с августа 2019 года, покидает свой пост. Контракт с ним закончился, продлевать его не стали. Под руководством Юрия Газзаева «Енисей» провел 26 матчей, одержал 8 побед. Скоро пост займет Александр Тарханов, наш земляк, заслуженный тренер России.

- Контракт с ним руководство планирует подписать по прибытии Тарханова в Красноярск в ближайшее время, - комментируют в клубе. - Александр Федорович много раз показывал блестящий результат на уровне Российской Премьер-Лиги и сборной страны. Кроме того, имеет богатый опыт работы с молодежью: именно он раскрыл таких талантливых футболистов, как Сергей Семак, Владислав Радимов, Дмитрий Хохлов, Александр Ерохин, Федор Смолов. Не секрет, что команды под его руководством всегда играют в яркий, комбинационный и зрелищный футбол, верим, что наш клуб покажет такую игру. Одним словом, максимальные задачи Александра Тарханова полностью совпадают с максимальными задачами ФК «Енисей» в ближайшем сезоне, как и желания наших болельщиков. Добро пожаловать домой, Александр Федорович!

ИСТОЧНИК KP.RU