2020-06-05T14:10:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Застрявших в обсерваторах Новосибирска красноярцев вернут домой

Это туристы из Камбоджи, Малайзии, США и Киргизии
Ася ЖУКОВА
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Застрявших в обсерваторах Новосибирска красноярцев вернут домой.Застрявших в обсерваторах Новосибирска красноярцев вернут домой.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Застрявших в обсерваторах Новосибирска красноярцев вернут домой. Вечером 5-го и утром 6-го июня за ними отправят автобусы. Речь идет о туристах из-за границы, четырех стран.

Вернувшиеся из Камбоджи и Малайзии уже выписаны, две недели проводить дома им не потребуется. Тогда как прибывшим из США И Киргизии придется продолжить изоляцию по месту жительства.

Автобус из Новосибирска в Красноярск поедет без остановок. Пассажиров обеспечат питанием. Кроме того, «борт» оборудован туалетной комнатой.

Напомним, по данным оперативного штаба на 14 часов 5 июня, количество заразившихся коронавирусом в Красноярске и крае возросло до 4 968 человек. Врачи вылечили 1 427. Погибли 49 пациентов.

Среди заразившихся: 2 722 - бессимптомные. У 808 человек болезнь протекает в легкой форме. У 1 344 пациентов - в средней. И тяжелая форма течения коронавируса наблюдается у 94 заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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